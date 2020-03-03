2020/03/03 | 01:37 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء: الفحوصات اثبتت سلامة الحالة التي ادخلت ردهة العزل في مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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