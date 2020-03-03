اليويفا يبدد مخاوف إلغاء كأس الأمم الأوروبية “اليورو 2020”

2020/03/03 | 01:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إلتزامه بكأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” رغم الوضع الصحي العالمي المقلق مع تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا.وقال فيل تاونسند المتحدث باسم يويفا الإثنين عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في أمستردام: “نحن على تواصل مع السلطات المحلية وسنتعامل مع أي شيء يبلغونا به وعلى تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية”.[…]

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