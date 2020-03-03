كمال انمار احمد - (في التفكير المثالي و الحزن)

2020/03/03 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد لا يسع المرء الا ان يكتب،و لكن عن اي شيء يكتب لا ادري .اعتقد بان ما نستطيع ان نكتب فيه ليس اشد جودة مما نفكر فيه،فما تتخيل اننا فاعلين ان لم نكن في تلك الديمومة من العمل،أتوقع عالما مثالي تافه مليء بكل هذا اللاشيء،افكر في ان يكون هذا الشيء الذي "بلا معنى" نوعا ما "شيء"يمكن تخيل نتائجه! لا يمكنني جعل هذا في سبيل توقعاتي،لا اظن ان الامر يعني من الاساس انه شيء واقعي تماما،ماذا قد يعني لي ان ي......

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