2020/03/03 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور ( الشيوخ أصحاب الفضيلة ) هم ( أكابر المجرمين )عند رب العزة جل وعلا (5)التعرف عمليا على أكابر المجرمين: ( وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿الأنعام: ٥٥﴾ أولا : ( يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ) ﴿٤١﴾ الرحمن )1 ـ قوله جل وعلا : ( يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ) هو عن المجرمين أصحاب النار......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - التعرف عمليا على أكابر المجرمين: ( وَكَذَٰ---لِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿---الأنعام: ٥---٥---﴾---) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - التعرف عمليا على أكابر المجرمين: ( وَكَذَٰ---لِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿---الأنعام: ٥---٥---﴾---) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).