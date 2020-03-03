عبد الجبار نوري - خاطرة وردية ----في الأنسنة والحب عند اطفال السويد

2020/03/03 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري خاطرة وردية --- في الأنسنة والحب عند أطفال السويدعبد الجبارنوريتوطئة :" علموا أطفالكم أن الحب أخلاق وأن الحب كرامة وأن حب الوطن أمانة ، والأمانة لا تخان ؟!"تشي جيفارافي شهر أكتوبر من هذا العام أذاعتْ القنا ة الأذاعيّة الخاصّة بالأطفال السويديين خبراً مفادُه : سوفَ نقومُ –نحن أطفال السويد- بحملةِ جمع تبرعات لمساعدة أطفال سوريا ، علماً أنّ الأذاعةَ جُلّها من أطفالٌ بعمر الزهور الى حد......

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