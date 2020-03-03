البرلمان الأوروبي يلغي 130 فعالیة بسبب كورونا

2020/03/03 | 02:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البرلمان الأوروبي أنه سيتخذ تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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