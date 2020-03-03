الصحة العالمية تؤكد انتقال كورونا من الصين إلى 64 دولة

2020/03/03 | 02:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.

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