حبس زوج «شيرين عبدالوهاب» بتهمة الشروع في القتل

2020/03/03 | 03:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، فى القضية المتهم فيها بالشروع فى قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، بعدما أشهر السلاح النارى فى وجهه.وأكدت شركة “أوبرا للمحاماة والاستشارات القانونية”، التى تولت الدفاع عن ياسر خليل، فى الدعوى رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع […]

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