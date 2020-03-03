طهو زيت الزيتون لا يؤثر على فوائده

2020/03/03 | 04:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أظهر علماء في جامعة برشلونة البرتغالية أن زيت الزيتون يحتفظ بمستوى مضادات الأكسدة التي يحتويها حتى عند تعرضه للمعالجة الحرارية خلال عملية تحضير الطعام.وهذه النتائج مهمة للتوصيات المستقبلية بشأن الغذاء.وفي هذا الصدد قالت روزا لامويلا، مديرة معهد البحوث في مجال التغذية وسلامة المنتجات الغذائية (INSA-UB)، “لقد تمت دراسة تأثير تحضير الطعام في […]

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