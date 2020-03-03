كيف تعرف إذا كنت تأكل الكثير من السكر؟

2020/03/03 | 04:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحتوي العبوة من المشروبات الغازية على حوالي 11 ملعقة سكر، ويدخل السكر والفركتوز وشراب الذرة في مكونات كثير من المنتجات الغذائية التي لا تعتبر من الحلويات.ويُعتقد أن الإنسان حالياً يتناول حوالي 17 ملعقة سكر كل يوم، ويعادل ذلك 290 سعرة حرارية فارغة، لا تحتوي على أية فيتامينات أو معادن، كما أن هذه الكمية […]

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