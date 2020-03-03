أوبو تطلق هاتفا جديدا بـ 6 كاميرات

2020/03/03 | 04:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة "أوبو" عن استعدادها لطرح هاتف "رينو 3 برو"، في الهند، مشيرة إلى أنه يعد من أحدث إصدار سلسلة هواتفها من فئة "رينو".

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