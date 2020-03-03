زيت كبد الحوت لزيادة المناعة وحماية المفاصل

2020/03/03 | 05:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكد العلماء من خلال الأبحاث أن هناك فوائد صحية متعددة لزيت كبد السمك ، وخصوصا فوائده للمفاصل والتهاباتها.إن تناول أقراص هذا الزيت المتوافرة في الصيدليات يمكن أن يؤخر، بل وقد يوقف، تدهور المفاصل والآلام التي تترافق مع التهاب المفاصل، أو الروماتزم، مع تقدم العمر.بل ويؤكد العلماء والأطباء أن تناول أقراص زيت السمك […]

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