لهذه الأسباب احرص على تقوية علاقة الطفل بأجداده

2020/03/03 | 05:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحث نتائج دراسات عديدة على تدعيم علاقة الطفل بالجدة والجد لما لذلك من فوائد إيجابية لا تقتصر على الصحة النفسية للصغير فقط، بل تمتد إلى تعزيز النمو السليم.إليك أهم الفوائد التي أثبتت الأبحاث الحديثة أن الطفل يجنيها من علاقته القوية بأجداده: * تعزيز المشاعر الإيجابية عند الصغير، وحمايته من الاكتئاب لاحقاً.* […]

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