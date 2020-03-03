رسالة مؤثرة من سعد لمجرد لوالده

2020/03/03 | 06:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /رسالة مؤثرة وجهها الفنان المغربي سعد لمجرد لوالده الفنان البشير عبده بمناسبة عيد ميلاده.ونشر لمجرد على صفحته عبر فيسبوك صورة قديمة ظهر برفقة والده حين كان طفلا، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “كل عام و انت بألف خير بابا حبيبي ..حفظك الله لي ..لنا ..لجمهورك وأحبابك وأطال في عمرك يا أغلى […]

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