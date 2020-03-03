2020/03/03 | 06:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.وقالت المنظمة في بيان: “إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة”.وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال […]

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