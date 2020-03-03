إجراءات وقائية تتبعها مايا دياب لحماية نفسها من كورونا

2020/03/03 | 06:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحرص الفنانة اللبنانية مايا دياب على اتباع بعض الإجراءات الوقائية لحماية نفسها من فيروس كورونا المنتشر بشكل لافت في الفترة الأخيرة، إذ نشرت فيديو طريف على صفحتها الرسمية عبر انستغرام ظهرت وهي ترش “بخاخ” على أصدقائها، وعلقت قائلة “يوميات كورونا ..أكيد كارل وميشال ما رح يصرلن شي من هلق لـ 50 سنة ..إجراءات […]

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