نتنياهو: سنعلن السيادة على غور الأردن قريبا

2020/03/03 | 06:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه سيعلن إحلال السيادة على غور الأردن قريبا.وبحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أضاف نتنياهو خلال خطاب له من مقر حزب الليكود، بعد استطلاعات رأي رجحت فوزه حزبه بالانتخابات الإسرائيلية، “سنجد حلا أيضا للتهديد الإيراني ضد دولة إسرائيل وهذه بعض من وعودنا وسوف أعمل على […]

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