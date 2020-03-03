فوائد حمامات البخار للوجه وأضراره

2020/03/03 | 06:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تسعى النساء من دون استثناء للحصول على بشرة ناعمة ونقية ونضرة، وقد لا نبالغ إذا قلنا إنّ المرأة مستعدة لأي إجراء أو خطوة تمنحها فرصة الفوز ببشرة كبشرة الأطفال.وتدخل حمّامات البخار للوجه بقوّة على قائمة خطوات العناية بالبشرة لما تؤمنه هذه الخطوة من ضرورات علاج شوائب البشرة بحسب (فوشيا).طريقة حمّامات البخار […]

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