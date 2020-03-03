2020/03/03 | 06:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في تصريح مهم، ومتفائل إلى حد ما، كشف نائب الرئيس الأميركي عن الموعد المتوقع للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث “على مرحلتين”.وأعلن مايك بنس، الاثنين، أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد بحلول هذا الصيف أو الخريف.وقال بنس خلال مؤتمر صحفي: “اللقاح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا تعلن موعد ظهور علاج كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا تعلن موعد ظهور علاج كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).