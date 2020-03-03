ممثل يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند

2020/03/03 | 06:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نفى الممثل والمنتج خالد منقاح زواجه من مقدمة البرامج حليمة بولند، مشيراً أن علاقته بها لم تخرج عن نطاق الصداقة والعمل، وكاشفاً أن شائعة زواجهما التي تم تداولها سابقاً سببت له مشاكل عائلية.وقال منقاح خلال لقائه الذي أجراه عبر برنامج “آت SBC” ونقلته ليالينا: “والله حليمة صديقة ودي أعالج الموضوع فيه كثير من […]

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