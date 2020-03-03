المغرب يسجل أول إصابة بكورونا

2020/03/03 | 06:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، جرى تأكيدها مخبريا بمعهد “باستور المغرب”، لدى مواطن مغربي مقيم في إيطاليا.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن “الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة الحجر الصحي بمستشفى مولاي يوسف في الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل […]

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