كمامة فاخرة تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

2020/03/03 | 06:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعرض الفنان الكويتي عيسى المرزوق للكثير من الانتقادات بعد قيامه باستعراض كمامته الفاخرة من “فندي” التي اشتراها للوقاية من فيروس “كورونا” عبر نشره فيديو قصير على حسابه على “سناب شات”.وقال عيسى في الفيديو الذي نشرته “لها”: ” إن أحداً لم يصدقه عندما قال في وقت سابق إنه سيفعل ذلك، لافتاً إلى أنها تحتاج […]

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