دخلوا خفية.. اعتقال 6 إيرانيين بالعراق.. أحدهم ظهرت عليه أعراض كورونا

2020/03/03 | 06:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفادت مصادر أمنية عراقية الاثنين، بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت 6 إيرانيين كانوا قد دخلوا البلاد بطريقة غير رسمية أحدهم ظهر عليه أعراض فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) في محافظة كركوك 250 كم شمالي بغداد.وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية «ضبطت ستة عمال إيرانيين لا يحملون سمات دخول للعراق في ناحية التون كوبري […]

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