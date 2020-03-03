من يتحمل نتائج كارثة كورونا.. رعب الفيروس ما زال يضرب العالم

2020/03/03 | 06:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حالة من حالات الاستنفار القصوى التي يشهدها العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في أكثر من 60 دولة، حيث تسعى الدول جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشاره، لكن وخلال هذه المحاولات التي أدت لانتشار الفيروس، يقع اللوم على الصين، المكان الذي خرج منه الوباء، وفق ما ذكرت مجلة ناشيونال انترست.وتجاوز عدد […]

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