اليوم : مرحلة حاسمة لترشيح ديمقراطي يواجه ترامب

2020/03/03 | 07:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة )/ غازي المشعل -الولايات المتحدة /..يتوجه الملايين من أعضاء الحزب الديمقراطي الامريكي اليوم الثلاثاء في اربع عشر ولاية ، الى مقرات اختيار مرشح عن الحزب لمنافسة الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب في الانتخابات العامة التي ستُجرىٰ في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل .وستشهد ولايات تكساس وكاليفورنيا وفرجينيا وتينيسي و كولورادو والباماما وأوكلاهوما […]

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