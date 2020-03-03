2020/03/03 | 07:26 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة بابل للمربد: اتخذنا إجراءات لمواجهة كورونا، وضرورة إيقاف السفر البري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 07:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة بابل للمربد: اتخذنا إجراءات لمواجهة كورونا، وضرورة إيقاف السفر البري) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة بابل للمربد: اتخذنا إجراءات لمواجهة كورونا، وضرورة إيقاف السفر البري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).