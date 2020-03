2020/03/03 | 07:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خضع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الإثنين، للفحص الطبي الخاص بفيروس "كورونا" المستجد، فور عودته من الأردن بعد زيارة استغرقت يومين.

وقال المسؤول الكردي على حسابه في "فايسبوك" انه خضع فعلا للفحص الطبي، عقب عودته من العاصمة الأردنية عمان، في مطار "أربيل" الدولي، في إطار "الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وجاء ذلك، عقب عودته مباشرة من الأردن، علما ان الأخير لم يسجل سوى حالة واحدة لمصاب قادم من الديار الإيطالية.





وسجلت العراق إلى حدود اليوم، 26 حالة، لم تعلن السلطات بعد أية حالة وفاة ضمنها.





وكانت اللجنة العليا للفتوى في اقليم كردستان قررت يوم أمس الاثنين منع إقامة مجالس العزاء والمناسبات الدينية بشكل مؤقت، وذلك ضمن الجهود الرماية في لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وقال محافظ اربيل فرست صوفي بعد اجتماع مع اللجنة العليا انه تقرر منع اقامة مجالس العزاء في المحافظة من الان وحتى 21 من شهر فبراير الجاري.

وأوضح أن أربيل لم تسجل اي حالة اصابة بالفيروس، مشيراً الى نيته تمديد القرار في حال تطلب الامر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. رئيس إقليم كردستان يخضع لفحص فيروس "كورونا" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. رئيس إقليم كردستان يخضع لفحص فيروس "كورونا" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).