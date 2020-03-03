قنبلة موقوتة.. الكمامات تتسبب في الإصابة بـ فيروس كورونا

2020/03/03 | 07:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /فور السماع عن الفيروسات والعدوى يتجه الناس إلى الصيدليات للحصول على الكمامات للوقاية من شر الفيروسات القاتلة، ولكن المفاجأة التي لا يعلمها الكثيرون أن تلك الأقنعة الطبية تزيد من فرص العدوى.ويزداد احتمال الإصابة بفيروس كورونا من خلال ارتداء قناع للوجه بشكل غير صحيح، حيث يوضح الطبيب “ايلي بيرنسفيتش” أخصائي الوقاية من العدوى: […]

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