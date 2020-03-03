الجيش السوري يحرر بلدتين جديدتين شرق إدلب

2020/03/03 | 07:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسع الجيش السوري نطاق عملياته الليلية إلى الجنوب الغربي من مدينة “سراقب”، منتزعا السيطرة على بلدتي “داديخ” و”كفر بطيخ” بريف المدينة الجنوبي الغربي، بعد معارك طاحنة مع مسلحي “جبهة النصرة” و”أجناد القوقاز” وتنظيمات أخرى مدعومة من الجيش التركي.واستعادت وحدات الاقتحام في الجيش السوري السيطرة على بلدتي “داديخ” و”كفر بطيخ” جنوب غرب مدينة سراقب بريف […]

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