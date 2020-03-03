ايران والعراق يبحثان التعاون الثنائي واستقرار المنطقة

2020/03/03 | 07:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، الاثنين، اوضاع استقرار المنطقة والتعاون الثنائي المشترك بين البلدين وتحق...

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