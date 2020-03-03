ريتا عودة - ((قد شُبِّهَ لَكَ..!))

2020/03/03 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة ما قَتَلَنِي، ولا صَلَبَنِي الفِرَاقُ..إنّمَا يَا جَلاَّديالسَّادِي،قَدْ شُبِّه لَكَ..!فأنا كالعَنْقَاءِ مِنْ رَمَادِي نهضْتُ.مِنْ جَوْفِالحُوتِخَرَجْتُ،لأرَى النُّورَ،فأصْعَدَ...وَأسْمُوَ...وَأنْطَلِقَفِي بَحْثٍ عن شَظَايَا --ايزيس--حبيبيأجْمَعُهَاوَعْدًا..وَعْدًا..عَهْدًا..عَهْدًا..مِنْ كُلِّ بِقَاع......

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