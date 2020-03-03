نضال الربضي - قراءة في العلمانية – 11 – عن علاقتها مع الكرامة الإنسانية.

2020/03/03 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نضال_الربضي العلمانية ترجمة ً هي المُرادف للكلمة الإنجليزية Secularism و هي تعريفا ً: الفصل بين الدين و الدولة، و من جهة التداول و القصد تكاد تكون الكلمةَ المفتاح في دعوات الحداثة و التطوير.لكن سؤالاً جوهريَّاً و ملحَّاً يُمليه واقعُ الحال في دول العالم الأول يفرضُ نفسه بقوة على طروحات داعي الحداثة في البلاد الناطقة بالعربية، هذا السؤال هو: يا تُرى هل يُعتبر الفصل بين الدين و الدولة هو الحل؟ أم هو بالأحرى ا......

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