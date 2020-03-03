2020/03/03 | 08:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثارت إعلامية كويتية تُدعى يسرا محمد، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها تتحدث فيه عن “الزواج في المجتمع الكويتي”.وقالت محمد، خلال لقاء مع BBC عربي “احنا الزواج عندنا في المجتمع الكويتي كان مثل البطيخة، ما عندنا خطوبة، فلازم عقد قران على طول”.وأضافت الإعلامية “عندنا فقط الرؤية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: تصريحات إعلامية كويتية تثير الجدل «الزواج عندنا بالكويت مثل البطيخة») نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: تصريحات إعلامية كويتية تثير الجدل «الزواج عندنا بالكويت مثل البطيخة») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).