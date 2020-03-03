فيديو صادم لعشرات الجثث من وفيات كورونا في إيران .. وموثق المقطع : “لا مكان للجنائز”

2020/03/03 | 08:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لعشرات الجثث من وفيات كورونا في إيران .وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد الكوادر الطبية بمستشفى في “قم” ، الكثير من الجثث قائلاً : ” لا يوجد مكان للجنائز ” .وأضاف : ” الحكومة الإيرانية تتستر على حجم الكارثة وتقول لا يوجد شي يدعو […]

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