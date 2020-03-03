الصحة العالمية ترفض مزاعم إخفاء ايران حقائق حول فيروس كورونا

2020/03/03 | 08:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس آدهانوم ، المزاعم التي ادعت اخفاء ايران لحقائق متعلقة بعدد الاصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.وقال آدانوم، في تصريح صحفي ، ردا على سؤال حول مزاعم إخفاء ايران حقائق بشان فيروس “كورونا”، إنني لا أوجه التهم الى أي بلد دون دليل أو وثيقة.وأضاف: نعم ثمّة تقارير في […]

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