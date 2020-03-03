تعاون ايراني – فرنسي لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/03 | 08:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الايراني في باريس ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفرنسا قررتا مواصلة التعاون بينهما لمواجهة فيروس كورونا في إطار تبادل المعلومات وارسال المساعدات اللازمة قدر الامكان.وكتب بهرام قاسمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الاثنين بانه حضر اجتماعا لـ “مركز ادارة الازمة” في الحكومة الفرنسية بحضور رئيس المركز وبعض مسؤولي وزارة الخارجية […]

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