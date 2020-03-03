شاهد : سقوط مرعب لأشخاص بالأماكن العامة في إيران بسبب إصابتهم بكورونا

2020/03/03 | 08:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداول نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل، الاثنين، مشاهد مرعبة من عدة مدن إيرانية تظهر جثثا ملقاة وأشخاصا مصابين بفيروس كورونا.وتشبه اللقطات ما كان يتم تداوله من مدينة يوهان الصينية التي كانت البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“.ورغم محاولة السلطات الإيرانية التعتيم الإعلامي على مقدار تفشي الفيروس وعدد الضحايا، إلا ان […]

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