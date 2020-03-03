السلطات الامنية في النجف تنفي مزاعم اختطاف ناشطة مدنية

2020/03/03 | 08:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة النجف ان مراكز شرطة المحافظة لم تسجل اي دعوة خطف.

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