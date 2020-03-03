التجارة تطلق البطاقة التموينية الالكترونية نهاية 2020

2020/03/03 | 08:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

من المؤمل ان تكمل وزارة التجارة جميع الاجراءات الخاصة بمشروع البطاقة التموينية الالكترونية نهاية العام الحالي، والذي سيسهم بإيقاف هدر المال العام ويكشف حالات التحايل والتلاعب التي تحصل مع تحديد المشمولين بالبطاقة، بينما اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان العراق سيصل خلال السنوات الخمس المقبلة الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية.





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون لـ "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "المشروع بدأ تجريبيا في محافظتي بغداد ودهوك، اعقبتها 6 محافظات اخرى منها الانبار وذي قار والمثنى، حيث تم اختيار قضاء او ناحية لتجربة هذا المشروع فيها، باشراف برنامج الغذاء العالمي من دون ان يكلف الدولة اي مبالغ او متعلقات مالية".

واضاف أن "الوزارة تعمل على الاسراع بانجاز هذا المشروع والذي من المؤمل الانتهاء منه نهاية العام الحالي، والذي سيحقق المتابعة والرقابة وعمليات تجهيز المواطنين بكل شفافية، والقضاء على اليات الفساد الموجودة من خلال تسلمهم لبطاقاتهم التموينية عبر بصمة العين".

وكشف عن "جهود كبيرة تبذل في الوزارة والدوائر المرتبطة بها والمسؤولة عن هذا المشروع لتزويدهم بما يتعلق بالنظام واستغلال البيئة التجريبية التي تحصل في بعض المحافظات بهدف استكمال الاجراءات وانطلاقه خلال الفترة المقبلة".

وكان وزير التجارة الدكتور محمد العاني، قد افتتح في ايار من العام الماضي المشروع التجريبي للبطاقة التموينية الالكترونية في بغداد ودهوك، مؤكدا ان هذا المشروع سيسهم بإيقاف هدر المال العام ويكشف عن حالات التحايل والتلاعب.

وقال: ان "المشروع يشرف عليه برنامج الغذاء العالمي وبلغة برمجية حديثة باستخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة، ويأتي في اطار جهود الحكومة لإيقاف هدر المال العام وتحديد المشمولين بنظام البطاقة التموينية، فضلا عن كونه يسهم في تحديث نظام البطاقة التموينية واستخدام التقنيات التكنولوجية من خلال بصمة العين.

وأكد أن المشروع يعمل على اضافة بصمة الاصابع او الصورة لشبكية العين ضمن قاعدة البيانات الشخصية للمواطنين لغرض التغلب على السلبيات والمعوقات التي تواجه العمل في ملف البطاقة التموينية ومن خلال استخدام أحدث التقنيات لتطوير هذا النظام والقضاء على جميع المعاملات الورقية والتكرارية وتبسيط الاجراءات على المواطنين خلال تنفيذ المعاملات الخاصة كعمليات الشطر والنقل والاضافة والحذف من دون الحاجة الى وسطاء لتنفيذ المعاملات التي قد تكلف المواطن ماديا".

وأشار العاني الى ان "مشروع البطاقة الذكية سيسهم بإيقاف هدر المال العام ويكشف عن حالات التحايل والتلاعب"، لافتا إلى أن "المشروع هو جزء من تنفيذ البرنامج الحكومي الذي اعلنته الحكومة وصادق عليه البرلمان".

وفي ما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي، بين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب احمد الكناني في تصريح لـ "الصباح"، ان "العراق كان يستورد شهرياً اكثر من مليوني طن من محصول الحنطة، واليوم اصبح اقل بكثير بسبب اعادة تفعيل القطاع الزراعي، وتشجيع الوزارة على زراعتها ودعمها بالاسعار التي تطرح من قبل الحكومة"، مؤكداً ان "العراق يمكن ان يصل الى الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الخمس المقبلة من المحاصيل الستراتيجية كالحنطة والرز والسكر".

وبين الكناني ان "الزيت هو المادة الوحيدة المنتجة وطنيا ولا يستوردها العراق ولدينا مصانع خاصة بانتاج هذا النوع من المواد"، مبيناً ان "وزارة الزراعة اصدرت تقريراً بسد الحاجة المحلية من محصول الذرة خلال العام المقبل بانتاج اكثر من 500 الف طن سنوياً".

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