2020/03/03 | 08:45 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسبة التصويت في الانتخابات العامة الإسرائيلية بلغت 71 بالمئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 08:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسبة التصويت في الانتخابات العامة الإسرائيلية بلغت 71 بالمئة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نسبة التصويت في الانتخابات العامة الإسرائيلية بلغت 71 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).