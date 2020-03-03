اصابة مسؤول ايراني جديد بفيروس كورونا

2020/03/03 | 08:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام إيرانية، إن مستشار وزير الخارجية ”حسين شيخ الإسلام“، أصيب بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء الفحص الخاص بهذا الفيروس.وكتب مدير موقع ”انتخاب“ الإخباري، الصحفي ”حسين فقهي“، في حسابه الرسمي على ”تويتر“، ”لقد بلغني أن حسين شيخ الإسلام مستشار وزير الخارجية (محمد جواد ظريف)، قد تأثر أيضاً بفيروس كورونا المستجد، والتحق بقافلة المسؤولين المصابين بهذا الفيروس“.في الإطار ذاته أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين إصابة أحد موظفي مكتبها بالعاصمة الإيرانية طهران، بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لما ذكرته في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة ”تويتر“.وكتبت المنظمة الدولية ”لقد ثبت الآن أن أحد موظفي منظمة الصحة العالمية في مكتبنا القطري بإيران، مصاب بفيروس كورونا المستجد، ولديه مرض خفيف“.

وفي الوقت ذاته، أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الوطني الإيراني (ملي) ورئيس جمعية البنوك، محمد رضا حسين زاده، الاثنين، وفاة أربعة من موظفي البنوك الإيرانية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتب حسين زاده في حسابه الرسمي على ”انستغرام“، إن ”أربعة من موظفي البنوك الإيرانية توفوا بسبب فيروس كورونا“، مضيفاً أن الأشخاص المتوفين يعملون في المصرف ”التجاري، ورفاه، والإسكان، والوطني“.

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