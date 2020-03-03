حرب لـ “العهد نيوز” : رسالة عبدالمهدي ليس فيها أي جديد وغيابه لن يشكل أي فراغ دستوري

2020/03/03 | 08:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان الغياب الطوعي الذي اعلنه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لن يشكل أي فراغ دستوري، وان ما ورد في مضامين رسالته لرئيسي الجمهورية والنواب موجودة في النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وليس فيها أي شيء جديد.وقال حرب لـ “العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء، ان “رسالة عبد […]

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