مرشحون جدد لمنصب رئيس وزراء العراق.. من هم؟

2020/03/03 | 08:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت القوى السياسية في العراق مشاوراتها لاختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء بعد إخفاق محمد توفيق علاوي في الحصول على ثقة البرلمان العراقي....

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