2020/03/03 | 09:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، الثلاثاء، تمديد العطلة الربيعية للطلبة الى ٢١ من آذار الحالي.

وقال الموسوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "نقترح على خلية الازمة ووزارة التربية تمديد العطلة الربيعية للطلبة الى ٢١ من شهر آذار الحالي".

واضاف ان "ذلك جاء بعد اكتشاف عدد من الحالات الجديدة المشخصة والمشكوك فيها من فايروس كورونا في بغداد وعدد من محافظات العراق"، لافتا الى ان "تمديد العطلة هو من اجل السيطرة على هذا المرض وتقييم الوضع واستقراره".

وأعلنت وزارة التربية، في 26 شباط الماضي، حصول موافقة وزيرة التربية سها خليل العلي بك على تمديد عطلة نصف السنة لتلاميذ وطلبة محافظتي بغداد والبصرة لمدة اسبوع واحد، حفاظا على صحة الطلبة والتلاميذ اثر تسجيل حالات مؤكدة بفايروس كورونا في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالصحة النيابية يقترح تمديد العطلة الربيعية للطلبة الى ٢١ من اذار الحالي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالصحة النيابية يقترح تمديد العطلة الربيعية للطلبة الى ٢١ من اذار الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).