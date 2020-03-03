2020/03/03 | 09:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن قطع مجسر الزهور غرب العاصمة، مبينة ان ذلك جاء لاغراض الصيانة.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى , ان “دائرة المشاريع احدى ملاكات الامانة باشرت صباح اليوم الثلاثاء بقطع مجسر الزهور ولجانب واحد (تحديداً جانب الذهاب من شارع ١٤ رمضان باتجاه منطقة الاسكان)”.واضافت ان “العمل يتضمن صيانة مفاصل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تعلن عن قطع مجسر الزهور غرب العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تعلن عن قطع مجسر الزهور غرب العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).