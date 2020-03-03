حسين سالم مرجين - ليبيا وأزمة شخصية القيادة

2020/03/03 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_سالم_مرجين من يُطالع أو يُتابع الأزمة الليبية الحاصلة منذ 2011م، فإنه قد يُدرك بأن أسبابها عديدة، وقد تكون متشابكة كما أصبح بعضها معقداً، وحيث إن المجال لا يتسع للحديث هنا على جُل تلك الأسباب، لذلك ارتأيت من المهم والمناسب الحديث عن أهمها حسب وجهة نظري، والتي تكمن في أزمة شخصية القيادة السياسية التي تُدير الدولة، فهي تشكل التحدي الكبير، وحتى نقرب المعنى أكثر، يمكن القول بأنه يكمن في مجال اختيار شخصية من يقود......

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