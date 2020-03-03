اعتذار علاوي وغياب عبد المهدي واستقالة الحلبوسي .. لا يوجد أي فراغ دستوري

2020/03/03 | 09:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص بعد ان اعلن محمد توفيق علاوي، مساء الاحد الماضي، اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة العراقية للفترة الانتقالية، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، هدد رئيس الوزراء المستقيل المكلف بتسيير اعمال الحكومة عادل عبد المهدي، في رسالة أرسلها إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان بـ”احتمال اللجوء لاحقا إلى إعلان خلو المنصب وفق […]

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