التربية النيابية تستبعد تأجيل العام الدراسي الحالي

2020/03/03 | 09:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استبعدتْ لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الثلاثاء، تأجيل او الغاء العام الدراسي الحالي.

وقالت عضو اللجنة، منتهى جبر الطليباوي، في تصريح تابعته "الغد برس"، ان "الدوام سيسأنف في الاسبوع المقبل بعد العطلة التي أقرتها اللجنة العليا لمتابعة انتشار الفيروس".

وطمأنت المواطنين واولياء امور التلاميذ بأن "الجهات المعنية اتخذت اجراءات وقائية كثيرة لمنع اصابة التلاميذ والطلبة في المدارس بهذا الفيروس"، موضحة ان "من بين الاجراءات تعقيم المدارس وتوفير ادوات لتطهير الايدي بالإضافة إلى المستلزمات الصحية التي تمنع الاصابة بالفايروس".

واعلنت وزارة التربية أن اجراءاتها مرتبطة بما تتخذه خلية الازمة بخصوص انتشار كورونا وتعطيل الدوام من عدمه للحد من خطورة انتشاره.

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