وزارة التجارة تطلق البطاقة التموينية الالكترونية

2020/03/03 | 09:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

من المؤمل أن تطلق وزارة التجارة، البطاقة التموينية الالكترونية نهاية العام الحالي، ما سيسهم بإيقاف هدر المال العام ويكشف عن حالات التحايل والتلاعب التي تحصل من خلال تحديد المستحقين لها.

وقال المـتـحـدث الـرسـمـي بـاسـم الــوزارة محمد حـنـون، في تصريح لـ"جريدة الصباح"، شبه الرسمية تابعته "الغد برس"، إن "المـشـروع بـدأ تجريبيا فــي مـحـافـظـتـي بــغــداد ودهــــوك، اعـقـبـتـهـا 6 محافظات اخرى منها الانبار وذي قار والمثنى، حيث تـم اختيار قضاء او ناحية لتجربة هذا المـشـروع فيها، بـاشـراف برنامج الـغـذاء العالمي من دون ان يكلف الدولة اي مبالغ او متعلقات مالية".

واضـاف أن "الـوزارة تعمل على الاسـراع بانجاز هذا المشروع والذي من المؤمل الانتهاء منه نهاية الـعـام الحالي، والــذي سيحقق المتابعة والرقابة وعــمــلــيــات تـجـهـيـز المــواطــنــين بــكــل شـفـافـيـة، والقضاء على اليات الفساد الموجودة من خلال تسلمهم لبطاقاتهم التموينية عبر بصمة العين".

وكـشـف عـن "جـهـود كـبـيـرة تـبـذل فــي الـــوزارة والدوائر المرتبطة بها والمسؤولة عن هذا المشروع لتزويدهم بما يتعلق بالنظام واستغلال البيئة التجريبية الـتـي تحصل فـي بعض المحافظات بـهـدف اسـتـكـمـال الاجــــراءات وانــطــلاقــه خـلال الفترة المقبلة".

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