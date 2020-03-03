مخاوف كورونا تدفع الأمم المتحدة إلى تقليص اجتماعات كبرى

2020/03/03 | 09:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أدى الإنتشار الواسع لفيروس كورونا القاتل، والمعروف علمياً بإسم "كوفيد - 19"، والمخاوف من تمدده في انحاء العالم بعد ظهور اصابات في آسيا وأوروبا الغربية والشرق الأوسط، إلى ادخال تعديلات عميقة على خطط الأمم المتحدة لعقد ثاني أكبر اجتماعاتها السنوية للجنة وضع المرأة المقررة بين 9 مارس (آذار) الجاري و20 منه.وبعد مداولات مستفيضة شهدت جدالات بين ممثلي العديد من الدول، استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوصية الأمين العام أنطونيو غوتيريش بخفض مستوى التمثيل في الاجتماعات وحصرها ضمناً بالمندوبين الدائمين والسفراء الموجودين أصلاً في نيويورك بدلا من إرسال وفود رفيعة المستوى من الدول الـ193 الأعضاء، على أن تقتصر على يوم واحد بدلاً من 11 يوماً هي المدة المعتادة لهذا المنتدى.

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